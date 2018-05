Napoli, arriva l'offerta del Torino per Grassi: pronti sei milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino si muove in concreto per Alberto Grassi, centrocampista di proprietà del Napoli nella stagione appena conclusa in prestito alla SPAL. Secondo quanto riferito da La Stampa, il club granata ha infatti pronta un'offerta da 6 miloni di euro. L'ex Atalanta, ricordiamo, è nel mirino anche del Milan.