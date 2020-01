Napoli, arriva la capolista: Gattuso prepara una gara di sofferenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al San Paolo arriva la capolista. Compito arduo per il Napoli, a caccia di conferme dopo la vittoria sulla Lazio in Coppa Italia che ha riportato un po' di fiducia, più che altro per l'atteggiamento e lo spirito messo in campo, ad una squadra che comunque resta indecifrabile ed in piena convalescenza visti i tanti difetti ancora da limare in entrambe le fasi di gioco. Per questo Gattuso potrebbe per questo optare per un'altra gara di sacrificio, con lo spirito di una medio-piccola come accaduto con la Lazio, evitando - come ammesso in conferenza stampa - di ricorrere al pressing ultra-offensivo che per ora produce come unico risultato le ripartenze degli avversari che si aprono il campo con troppo naturalezza. Poi col recupero ormai imminente degli infortunati, Koulibaly su tutti, ed un calendario più agevole a partire dalla prossima gara con la Sampdoria, si potrà proporre anche qualcosa di meglio sul piano del gioco.

La realtà infatti è di una situazione delicatissima e di un momento in cui prima di tutto bisogna limitare i danni. Da giorni si parla del ritorno di Maurizio Sarri, per un'accoglienza improntata all'indifferenza - almeno per quanto riguarda i gruppi organizzati - ma il pensiero dei tifosi in questo momento sembra rivolto ad altro: ad un Napoli lontanissimo in classifica, un allenatore che deve conquistarsi la riconferma, tanti giocatori a fine ciclo ed un mercato dispendioso che certifica che a giugno ci sarà un restyling epocale di molti elementi che proprio con Sarri sfiorarono lo Scudetto. Il Napoli rischia anche un record negativo: reduce da quattro ko interni consecutivi come non accadeva dal 1998, la squadra partenopea non ha mai subito 5 ko di fila in campionato in serie A. Non il massimo provare ad evitarlo proprio nel match contro la prima in classifica.