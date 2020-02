vedi letture

Napoli, arriva Messi: Gattuso ha già fatto le sue scelte

L'attesa sta per terminare. Oggi il Barcellona arriva a Napoli e domani sarà di scena al San Paolo per una gara dal fascino sconfinato e che resterà in ogni caso nella storia del Napoli. Oltre che per l'andata degli ottavi di Champions, la sfida verrà ricordata come la prima nel tempio di Diego da parte di Leo Messi, che non ha nascosto pubblicamente nei giorni scorsi di essere informatissimo sullo stadio, la passione del tifo e della città, col suo amico Lavezzi da anni fedele informatore. Una sfida quindi attesa da tempo, così come del resto quella col Barcellona da parte dei napoletani che chiudono così il lungo elenco di big incrociate in sei partecipazioni Champions.

Sul momento dei catalani s'è espresso bene Gattuso, ironizzando su alcune analisi ed una presunta crisi. Rispetto al sorteggio, però, qualcosa è cambiato. Il Napoli da allora è uscito dal momento terribile, ha dimostrato di saper giocare queste partite, col sacrificio di Insigne e Callejon per un 4-5-1 che ad esempio ha concesso zero occasioni a Juve e Inter, ripartendo poi con un fraseggio di qualità dal basso. E gli avversari, inoltre, hanno avuto qualche problema, testimoniato dal cambio in panchina, qualche difficoltà con le piccole e soprattutto tanti infortuni. Situazioni che spostano leggermente le percentuali ma che non cambiano la sostanza col Barcellona super-favorito e con Messi capace di rimediare da solo anche nelle occasioni in cui la squadra viene messa sotto pesantemente.

La formazione di Gattuso, che quest'oggi parlerà nella conferenza stampa della vigilia, dovrebbe essere già fatta da giorni. Rispetto a Brescia rientrerà in attacco Callejon, nel tridente con Insigne e Mertens (favorito decisamente su Milik). A centrocampo Zielinski, dopo il turno di riposo a Brescia, è favorito sul rientrante Allan (ed anche su Elmas, titolare nelle ultime due gare) per formare il terzetto con Demme e Fabian. In difesa, davanti al confermato Ospina, solita linea con Manolas e Maksimovic al centro, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra.