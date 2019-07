Napoli, arrivano i primi annunci e ADL vuole portare James già a Dimaro

© foto di Imago/Image Sport

Ieri sono arrivati altri due annunci, già previsti da tempo, che vanno ad incasellarsi nel puzzle estivo del Napoli ad un giorno dal ritiro di Dimaro. Il club partenopeo ha riscattato David Ospina dall'Arsenal, per circa 3,5mln di euro, confermando le parole di Ancelotti di fine campionato sulla permanenza del colombiano che per la prima parte della stagione ha rappresentato il titolare, salvo poi trovare meno spazio una volta recuperato Meret. Il Napoli però ha deciso di non privarsi della sua esperienza, blindando la porta con un altro profilo di livello, senza dimenticare il terzo Karnezis. Il portiere tra l'altro è compagno di nazionale di James, nonché ex cognato, e ha ammesso pubblicamente a Tmw durante la Copa America di aver fatto anche da tramite col club per l'esito positivo dell'affare. Il Napoli però è da tempo forte del sì del giocatore, che non vede l'ora di ritrovare Ancelotti, e l'intesa col Real Madrid è questione di giorni - togliendo i blancos dall'imbarazzo di farlo arrivare in ritiro tra una quindicina di giorni dopo le vacanze - e potrebbe arrivare a metà strada con un prestito con obbligo per un affare complessivo da 40-42mln di euro.

Ieri è arrivato anche l'annuncio di Raul Albiol al Villarreal, già confermato nelle scorse settimane da De Laurentiis e sostituito nel migliore dei modi con l'arrivo di Manolas dalla Roma, inserendo anche Diawara nell'affare. A breve dovrebbero arrivare anche gli annunci delle cessioni definitive di Sepe e Grassi al Parma, per una cifra totale intorno agli 11mln mentre sono tante le operazioni in uscita da sbloccare e che potrebbero finanziare anche un altro colpo di spessore. Per Simone Verdi c'è qualche milione di differenza col Torino sui 25 richiesti, Ounas piace alla Fiorentina ed alla fine potrebbe rientrare nell'operazione Veretout mentre Rog può finire al Genoa se non dovessero sbloccarsi operazioni all'estero. In lista di sbarco anche Hysaj e Mario Rui: il primo è stato già sostituito da Di Lorenzo e potrebbe anche non passare da Dimaro in attesa di sistemazione. Un ritiro che vedrà comunque Ancelotti senza tanti big tra Coppa d'Africa, Coppa America e gli ultimi giorni di vacanze per chi ha giocato le qualificazioni europee.