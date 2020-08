Napoli, arrivate alcune offerte per Demme: azzurri pronti ad ascoltare tutte le proposte

Secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Napoli sono arrivate alcune offerte per Diego Demme, anche se di poco conto. Gli azzurri comunque non faranno barricate per nessun calciatore e saranno pronti ad ascoltare qualsiasi proposta dovesse arrivare per i propri tesserati.