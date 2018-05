Napoli, Arsenal e Spurs su Mertens. Callejon piace in Spagna

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Napoli non c'è solo la questione De Laurentiis-Sarri, secondo la Gazzetta dello Sport. La rosea infatti parla delle possibili cessioni di Dries Mertens e José Maria Callejon, entrambi acquistabili tramite la clausola. Il belga piace ad Arsenal e Tottenham, club che non avrebbero particolari problemi a pagare i 28 milioni necessari, mentre Callejon piace in Spagna e per lui serviranno, eventualmente, 23 milioni di euro.