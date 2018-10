Napoli, ascesa senza fine per Allan: il brasiliano è incedibile

Il Corriere dello Sport fa il punto su Allan. Fresco di chiamata in Nazionale brasiliana, il mediano è ritenuto assolutamente incedibile dal Napoli. Oggetto di tantissimi apprezzamenti e richiesti, il club di De Laurentiis non lo vuole cedere e anche Carlo Ancelotti, nuovo allenatore della formazione campana, lo considera un intoccabile tanto che in tutte le competizioni giocate lo ha risparmiato per appena centoquarantacinque minuti.