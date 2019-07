© foto di J.M.Colomo

Il Napoli non rinuncia al sogno di portare James Rodriguez alla corte del suo mentore Carlo Ancelotti. L'operazione non è facile e avrà tempi ancora lunghi, ma gli azzurri non hanno perso affatto la fiducia.

Tesoretto dalle cessioni - Se la presenza a Dimaro del ds Cristiano Giuntoli e del patron Aurelio De Laurentiis fa capire che la trattativa non si sbloccherà a breve, le ultime cessioni (Sepe, Grassi, Inglese e Rog) potrebbero portare nelle casse del club partenopeo proprio quel tesoretto che serve per convincere il Real Madrid. Al momento i blancos chiedono 42 milioni di euro cash per il fantasista colombiano, mentre gli azzurri si fermano a una proposta di prestito. Ma il fondo destinato al grande investimento dell'estate aumenta giorno dopo giorno e, come riporta Il Mattino, tutti gli indizi continuano a portare esattamente all'identikit di James.