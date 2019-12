Sofyan Amrabat per giugno, Stanislav Lobotka subito. Secondo quanto riporta oggi Sportmediaset, il Napoli fa sul serio per il centrocampista del Celta Vigo, che ha una clausola di risoluzione da ben 50 milioni di euro. Gli azzurri ci stanno lavorando, intenzionati a ottenere uno sconto di 20-25 milioni per regalare quanto prima a mister Gattuso un nuovo importanti rinforzo in mediana.