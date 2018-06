Napoli, assalto a Vrsaljko se parte Hysaj. Bereszynski per la panchina

© foto di J.M.Colomo

Premiumsporthd fa il punto della situazione sulla corsia destra del Napoli. Il ds Giuntoli ha già avviato i contatti con l'agente di Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid, per il quale partirà però l'assalto solamente se qualcuno pagherà i 50 milioni della clausola rescissoria di Elseid Hysaj, turbato non poco dall'addio di Sarri. Per la panchina, intanto, potrebbe arrivare Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria.