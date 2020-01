© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La novità raccontata oggi dal Mattino è il consolidamento dell'asse tra il Napoli e Fali Ramadani, potentissimo procuratore che ha in mano i destini di Pjanic, Jovic e Milenkovic tra gli altri. In questo momento, secondo il quotidiano campano, l'agente sta sondando le piste in Premier League per Kalidou Koulibaly, che a fine stagione potrebbe voltare pagina in cambia di congruo compenso per le casse di De Laurentiis.