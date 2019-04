Napoli, assenze e cessioni affrettate: il calo inevitabile del centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al di là dei problemi realizzativi e del calo di motivazioni, il Napoli nell'ultimo periodo ha fatto i conti anche con un calo fisico in alcuni uomini sovra-utilizzati. E' il caso del centrocampo che praticamente dal momento dell'infortunio di Diawara - dopo le partenze di Rog in prestito e di Hamsik a febbraio - non ha avuto più dei veri e propri cambi. Si spiega così la flessione di elementi come Allan, Fabian e Zielinski - alternati anche in posizione centrale - che è stata evidente anche nel finale di gara con l'Atalanta, dopo l'infrasettimanale con l'Arsenal. Ed in generale è la gestione di Ancelotti ad essersi complicata anche perché l'inserimento di un centrocampista fresco sarebbe stata fondamentale in quella fase del match, visto soprattutto l'impatto di Ilicic, per dare nuove energie alla mediana e mettere una pezza agli strappi centrali dell'atalantino.

La situazione non dovrebbe migliorare per le prossime gare. Domani pomeriggio Diawara sarà a Villa Stuart per un altro controllo: se dovesse avere l’ok, lunedì potrà tornare ad allenarsi e lavorare per rientrare in campo prima della fine del campionato. Per quanto riguarda la difesa, costretta a continui cambi del partner di Koulibaly: ancora fuori Maksimovic, non ci sarà neanche col Frosinone, e Chiriches ieri è rimasto a riposo ed oggi si sottoporrà agli esami per capire l'entità dell'ennesimo problema alla spalla sinistra rimediato contro l’Atalanta e che l'ha costretto al cambio. E' rientrato intanto in gruppo Albiol che potrebbe tornare tra i convocati per la gara di domenica col Frosinone, ma non ha ancora una condizione accettabile dopo il lungo stop e quindi potrebbe toccare di nuovo al giovane Luperto.