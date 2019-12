Napoli, assimilare il 4-3-3 ed un regista: la ricetta di ADL per risalire

Fiducia nel lavoro di Gattuso, pazienza per i risultati ed il mercato per adattare la rosa di nuovo al 4-3-3. Sono alcuni degli ingredienti che Aurelio De Laurentiis pensa siano necessari per arginare la crisi e risalire in classifica nel girone di ritorno. Il presidente del Napoli è stato chiaro, parlando ieri direttamente da Milano, insistendo sulla strada del nuovo modulo, per un ritorno al passato: “Bisogna avere molta pazienza, nervi saldi, freddezza, lo dico anche ai tifosi. Noi venivamo da un 4-3-3 osannato in tutta Europa, chiamato 4-3-3 sarriano, e quindi Gattuso che lo ha applicato anche al Milan sa perfettamente di cosa parliamo. Avendo fatto acquisti l'anno scorso, quest'anno ripetuto degli ulteriori innesti, qualcuno ricorda quel modulo lì mentre altri devono fare in fretta a capire ed assimilare".

Chiaramente con il passaggio al 4-3-3, la rosa costruita per il 4-4-2 di Ancelotti va nuovamente adattata. Al momento presenta pochi centrocampisti - appena quattro per tre posti -, ed il solo Allan con caratteristiche d'interdizione, ma sacrificato in un ruolo di regia che non gli appartiene. E ben sette attaccanti, che l'ex tecnico divideva nei quattro ruoli offensivi, e che ora si dividono un posto in meno. Per questo Ibrahimovic, cercato nell'ultimo periodo, non è una priorità: "Ibrahimovic? Quando c'era Ancelotti abbiamo pensato a Zlatan, adesso io prima di pensare a Zlatan ho altre priorità e devo rimettere in sesto la mia squadra. Dobbiamo pensare prima a quello che abbiamo in casa, a rinforzare il centrocampo, capire quello che c'è di acquistabile". Non è un mistero che la necessità sia quella di un regista, col nome di Torreira dell'Arsenal in cima alla lista, ma tutt'altro che semplice da prendere a gennaio: "Io ho sempre sostenuto che a gennaio è molto difficile perché chi ha i buoni giocatori se li tiene, bisognerà fare acquisti mirati ma non sempre è così facile. Quello che avevamo fatto in funzione di Carlo va resettato e fatto in funzione di Gattuso". L'ammissione di ADL sul lavoro per il nuovo progetto tecnico, un rinnovamento che sarà lungo e impegnativo, da portare avanti inevitabilmente tra gennaio e soprattutto giugno.