Napoli-Atalanta, 1-0 di Maksimovic. Che esulta con la maglia di Malcuit

Il Napoli passa in vantaggio dopo 16 minuti. Al San Paolo, contro l'Atalanta, gol di Maksimovic che spinge in rete un cross dalla destra di Callejon. Bella l'esultanza del difensore serbo, che ha mostrato la maglia di Malcuit. Il terzino francese è stato operato questa mattina e ne avrà per 5-6 mesi.

