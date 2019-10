Napoli-Atalanta, i voti ai tecnici - Meglio Ancelotti di Gasperini

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' finita 2-2 la sfida tra Napoli e Atalanta, terzo anticipo della decima giornata di Serie A. Di seguito le pagelle dei due allenatori.

Carlo Ancelotti 6.5 (Napoli) - Mette in difficoltà Gasperini, dà a Callejon e Insigne compiti molto più offensivi rispetto al solito col risultato che gli esterni dell'Atalanta devono quasi esclusivamente badare alle fase difensiva. Dà fiducia a Milik, che si divora un paio di gol nel primo tempo ma lo ripaga nella ripresa con la rete del momentaneo 2-1. Nel finale protesta in maniera veemente per il gol di Ilicic convalidato e viene espulso dall'arbitro Giacomelli. Clicca qui per le pagelle del Napoli.

Gian Piero Gasperini 5.5 (Atalanta) - Non paga la scelta di scendere in campo senza centravanti: Gomez appare infatti in affanno fin da subito e non riesce ad aiutare Ilicic, l'unico che battaglia dalla trequarti in su. Gli esterni del Napoli lo mettono in difficoltà e la serata no di De Roon costringe la sua Atalanta a una partita di totale sofferenza: nonostante tutto, esce dal San Paolo con un punto. Clicca qui per le pagelle dell'Atalanta.

