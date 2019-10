© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica spazio alla moviola della sfida di ieri tra Napoli e Atalanta, gara con tante polemiche per il rigore chiesto dagli azzurri prima del gol del pareggio di Ilicic. Questa la spiegazione dell'episodio del quotidiano: "Llorente finisce a terra su una fortissima marcatura di Kjaer ma è lui a commettere fallo per primo con un gomito altissimo dietro la testa del giocatore dell’Atalanta con cui lo tira giù. Il Var non interviene perché l’arbitro fa la sua valutazione e non si tratta di un «chiaro ed evidente errore» come da regolamento. I provvedimenti, cartellini compresi, di Giacomelli sono corretti".