Napoli, Atletico e Chelsea su Insigne: Ancelotti vuole 100 milioni

Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere lontano dal Napoli e Il Mattino parla di Atletico Madrid e Chelsea come due potenziali acquirenti del capitano azzurro. De Laurentiis per lasciarlo partire chiede 100 milioni di euro ma Mino Raiola cercherà di chiedere lo sconto al presidente, anche perché la sua avventura all'ombra del Vesuvio sembra essere giunta al termine, sia per le ruggini con il pubblico che per le incomprensioni, legate al modulo, con Carlo Ancelotti.