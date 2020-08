Napoli, attenzione all'Arsenal: i gunners si muovono per Gabriel

L'Arsenal, fresco vincitore della Fa Cup, si sta muovendo rapidamente sul mercato. I gunners, come riportato dal Sun, stanno cercando di sondare il terreno con il Lille per Gabriel Magalhaes, uno degli obiettivi del Napoli. Il giocatore brasiliano potrebbe essere convinto da Pepe, suo ex compagno proprio in Ligue 1.