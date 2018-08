Napoli, attesa per il sorteggio Champions: da evitare l'incrocio reds

La squadra da evitare quest'oggi nel sorteggio Champions è proprio quella che ha rovinato il pre-campionato azzurro, accentuando la delusione dei tifosi per un mercato senza nomi ad effetto e facendo scattare un allarmismo che poi s'è rivelato infondato, considerando il buon inizio di campionato. Il riferimento naturalmente è al ko con il Liverpool per 5-0 a Dublino, nel primo match internazionale del Napoli dopo il ritiro di Dimaro. E la squadra di Carlo Ancelotti - che parte dalla seconda fascia - dovrà sperare di evitare un nuovo incrocio con i reds, finalisti Champions ma che partono a sorpresa dalla terza fascia perché in una delle ultime cinque stagioni (di cui tiene conto il ranking) hanno 0 punti (per la mancata partecipazione europea 2016-2017).

Il giro si può considerare già composto da una big dalla prima fascia (dove ci sono tutte le favorite alla vittoria finale più il Lokomotiv Mosca) ed è per questo che pescare dalla terza gli inglesi di Klopp significherebbe per tutti i club di seconda finire in un girone sulla carta quasi inaccessibile mentre le altre della terza fascia hanno un livello inferiore (come Lione, Monaco, Valencia, scendendo ulteriormente di caratura con Schalke, Cska, Ajax e Psv). In quarta fascia non si prevedono sulla carta grossi ostacoli (il Valencia in extremis è passato in terza) vista la presenza di squadre discrete come Galatasaray e Hoffenheim ed altre molto inferiori come Brugge, AEK, Young Boys, Stella Rossa e Viktoria Plzen.