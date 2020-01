© foto di J.M.Colomo

In casa Napoli c'è grande attesa per la risposta del Celta Vigo all'offerta per Stanislav Lobotka. Il ds Giuntoli è pronto a partire per la Spagna per chiudere l'operazione, con la proposta azzurra da 3 milioni per il prestito e 17 per il riscatto che dovrebbe essere accettata dal club galiziano nelle prossime ore.