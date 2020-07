Napoli, aumenta la concorrenza per Gabriel Magalhaes: ci sono anche Manchester United e Inter

Aumenta la concorrenza per Gabriel Magalhaes al Napoli. Come riporta il Daily Record, in queste ore anche il Manchester United avrebbe infatti chiesto informazioni dettagliate al Lille circa il futuro del difensore brasiliano. Il classe '97 piace da tempo agli azzurri, così come all'Inter, all'Everton e al Paris Saint-Germain secondo il tabloid.

In quest'ultima stagione per Gabriel si contano 34 presenze e un gol con la maglia del LOSC.