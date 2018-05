Napoli, aumenta la concorrenza per Leno: c'è anche l'Atl.Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli se puntare su Bernd Leno o sui Rui Patricio per il dopo Pepe Reina. Intanto la Bild scrive che sul portiere del Bayer Leverkusen ci sono anche gli interessi di Arsenal e Atletico Madrid. I colchoneros potrebbero cominciare a fare sul serio non appena Jan Oblak, come probabile, sarà ceduto. La concorrenza per gli azzurri, dunque, è alta.