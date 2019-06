Napoli, aumenta la concorrenza per Veretout: ci sono Arsenal e Roma

© foto di Federico De Luca

Aumenta la concorrenza per Jordan Veretout. Il centrocampista francese della Fiorentina piace da tempo al Napoli, che però, come spiegato dal suo agente , non ha ancora ottenuto un sì del giocatore. Sulle sue tracce, due nuove pretendenti.

Spunta l'Arsenal: secondo quanto riferito da L'Equipe, il club londinese starebbe valutando unn profilo come quello di Veretout per rinforzare il centrocampo a disposizione di Emery. Sulle tracce del viola, infine, anche la Roma: secondo Sky, vi sarebbero già stati i primi contatti e il giocatore sarebbe molto apprezzato sia da Petrachi che da Fonseca, rispettivamente prossimo ds e allenatore giallorossi.