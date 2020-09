Napoli, aumenta la preoccupazione: oggi i risultati del primo di tre giri di tamponi

Prosegue l'avvicinamento alla sfida con la Juventus, da sempre la più attesa a Napoli, ma parlare della sostituzione di Insigne o dello schieramento tattico che sceglierà Gattuso è diventato estremamente difficile. Sono giorni infatti di grande tensione perché è aumentata l'apprensione in casa Napoli, dopo la sfida col Genoa che al ritorno dalla sfida del San Paolo ha riscontrato 12 positivi tra calciatori e componenti dello staff. Per questo ieri a Castel Volturno il giro di tamponi - effettuato dal gruppo guidato dal professor Mirone - gli azzurri l'hanno vissuto in modo diverso dai tanti altri di questi mesi. Non ci sono azzurri con sintomi, neanche leggeri, ed il segnale è stato accolto positivamente dallo staff medico, ma bisognerà attendere i primi risultati che arriveranno quest'oggi.

L'auspicio è di non riscontrare positività, ovviamente, ma il pericolo non sarebbe del tutto scampato neanche con la negatività di tutto il gruppo. Proprio la vicenda Genoa, con 12 negativi diventati positivi dopo 24-48 ore, rende l'idea dei tempi di incubazione del virus: per questo il Napoli anticiperà il tampone previsto per venerdì a domani e poi - prima di partire per Torino - si sottoporrà ad un terzo tampone nella giornata di sabato, accelerando i tempi per i risultati in modo da preparare la trasferta. Non manca anche la preoccupazione per le famiglie dei giocatori e dello staff, mentre la buona notizia riguarda De Laurentiis: il presidente dopo due tamponi negativi nell'ultima settimana, può considerarsi guarito dal Covid-19.