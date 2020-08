Napoli, aumentano i club su Allan: scatta l'asta e si avvicina l'addio

Non solo Koulibaly, Milik, i giocatori rientrati dai prestiti e le tante alternative che hanno trovato poco spazio con Gattuso. Ad una settimana dal ritiro di Castel di Sangro, il Napoli lavora anche per sbloccare la cessione di Allan, ormai da tempo con la valigia pronta per i burrascosi rapporti col club dopo il mancato approdo al PSG, ulteriormente deteriorati per l'ammutinamento vissuto da protagonista ed un calo di rendimento che l'ha portato quest'anno a scivolare dietro ai titolari e ad Elmas, non senza tensioni anche con Gattuso che lo accusò pubblicamente di scarso impegno in allenamento prima di non convocarlo per Cagliari.

Nonostante le difficoltà e la stagione deludente, il valore di Allan resta indiscutibile. "Alcuni giocatori non si svalutano", il messaggio del ds Giuntoli in pieno lockdown ed in effetti la richiesta del Napoli è intorno ai 40mln di euro, da colmare anche con l'inserimento di bonus. Dopo una fase di stallo, l'asta sembra pronta a partire, seppur a cifre più basse. L'Everton che da tempo lo segue, ed è stato il primo club a farsi avanti con 20mln di euro più bonus, è stato scavalcato dal ritorno dell'Atletico Madrid e, da ieri, anche dal Borussia Dortmund che è arrivato a 25mln di euro più bonus. Con uno scatto a superare i 30 come quota fissa, e con un passo indietro sulla valutazione da parte di De Laurentiis pur di chiudere un rapporto ormai compromesso col giocatore ed i suoi agenti, il Napoli può salutare il brasiliano, sostituirlo (piace sempre Veretout della Roma, ma non solo) monetizzando con una plusvalenza piena visto che l'acquisto dall'Udinese è ormai ammortizzato pienamente a bilancio.