Napoli avanti a Zurigo: segna Insigne, clamoroso errore di Brecher

Napoli in vantaggio a Zurigo con Lorenzo Insigne. Clamoroso errore della difesa degli svizzeri: retropassaggio rischioso di Maxso per il portiere Brecher che sbaglia il controllo a due passi dalla propria porta; arriva come un falco Milik, che si avventa sul pallone e lo strappa dai piedi del portiere. Appoggio al centro per Insigne che ha la porta spalancata ed infila in rete.