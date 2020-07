Napoli avanti grazie a Hysaj. Due gol annullati al Sassuolo: al San Paolo è 1-0 al 45°

Parte meglio il Sassuolo al San Paolo con un paio di situazioni pericolose create nei primi cinque minuti che però non arrivano a impegnare il portiere Ospina. Il Napoli appare un po' distratto sbagliando diversi tocchi facili e favorendo così il recupero palla dei neroverdi che poi provano a infilare in velocità la difesa partenopea. Sono però i padroni di casa a passare in vantaggio al primo vero tentativo: Hysaj riceve sulla fascia, si accentra per liberarsi al tiro e calcia in diagonale non lasciando scampo a Consiglio. Prima rete in Serie A, e con la maglia del Napoli, per il terzino azzurro.

GARA VIVACE - Il gol galvanizza gli azzurri che alzano il ritmo e il baricentro complicando i piani dei neroverdi. Al 20° i padroni di casa vanno a un soffio dal raddoppio: imbucata di Zielinski che raggiunge Insigne bravissimo a tagliare alle spalle della difesa e calciare di prima intenzione. Palla di un soffio a lato e urlo strozzato in gola. È poi il polacco a provarci due volte dalla distanza nei minuti successivi: il primo tiro va di poco fuori, il secondo è centrale con Consigli che blocca in due tempi. Dopo la mezzora il Sassuolo torna a farsi vedere in avanti con Djuricic che si vede annullare due reti – entrambe giustamente – per fuorigioco. Il Napoli pur sembrando in controllo rischia qualcosa sulle accelerazioni degli avversari con Djuricic che si conferma uomo più pericoloso allo scadere con un tiro che chiama Ospina alla respinta in tuffo.