Napoli, avanti per Icardi ma Giuntoli volerà in Francia per Pepe

© foto di Federico Gaetano

Il Napoli continua a pensare a Mauro Icardi per l'attacco e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro è pronto ad accelerare, per cercare di battere la Juventus che al momento non è più in vantaggio sul centravanti. I contatti tra De Laurentiis e Marotta ci sono stati, così come quelli tra Giuntoli e Wanda Nara e adesso non resta che definire i contorni, con l'Inter che chiede una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro, ampiamente trattabile.

Pepé l'alternativa - Caratteristiche diverse ma comunque nel mirino del Napoli: Nicolas Pepé. L'operazione è portata avanti parallelamente dal club partenopeo, sia con il Lille che con lo stesso giocatore. L'offerta da 60 milioni più il cartellino di Ounas è ritenuta congrua ma il giocatore chiede un ingaggio all'altezza dei più importanti della rosa azzurra. In tutto questo il ds Giuntoli è pronto a volare in Francia per incontrare i francesi e il giocatore.