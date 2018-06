Napoli, avv. Grassani: "Chi vuole Sarri deve trattare con noi"

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La clausola è scaduta e a meno che non ci sia una nuova negoziazione, l'allenatore è ancora sotto contratto col Napoli. Se un club vuole tesserarlo immediatamente, gli 8 milioni di clausola non sono più un riferimento, ma serve un contratto ex novo. Il 30 giugno scade il tesseramento e dal primo luglio diventerà formalmente esonerato, per cui non potrà svincolarsi, se non col permesso della società. In pratica la clausola risolutiva non è più valida e qualsiasi club interessato deve parlare con De Laurentiis per liberare Sarri dal contratto in essere. Younes? È un giocatore del Napoli e deve onorare il contratto. Sui presunti comportamenti scorretti del Napoli dico solo che il tempo è galantuomo e ha dato ragione a noi. Il giocatore deve presentarsi e aggregarsi alla squadra, è questa l'unica possibilità. Verdi? I trasferimenti sono sempre complessi, non posso pronunciarmi al momento. Lasciamo che le parti le leggano, studino tutto e attendiamo la firma".