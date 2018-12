A Radio Marte è intervenuto quest'oggi Mattia Grassani, legale della Ssc Napoli, per parlare di quanto accaduto ieri a San Siro durante Inter-Napoli: "Noi di fronte a questo fenomeno irrispettoso dei cori razzisti, ci appelliamo ad un calcio sempre più tecnologico tra Var e telecamere: l’arbitro doveva avere buonsenso, capire le sensazioni di un giocatore quale Koulibaly e apprezzare la sua storia. L’ammonizione era abbastanza, doveva fermarsi lì per non alzare una polveriera. Il Napoli non accetterà strumentalizzazioni sul gesto di Koulibaly perché considera il calcio italiano inadeguato. Se di fronte a segnalazioni di cori la partita va avanti, chi viene punito sono le persone per bene come Koulibaly: non voleva deridere nessuno. Senza dimenticare i delinquenti prima e dopo la partita, fuori lo stadio incappucciati e pronti ad uccidere qualcuno”.

Sulle parole di De Laurentiis: “Le esternazioni del presidente sono frutto di amore per la società, ma non diamo alibi alla categoria arbitrali per le tensioni create in campo. Si trattava di una partita ad alto rischio per classifica e ordine pubblico ed è stata gestita malissimo. L’impianto di San Siro non è sicuro, non è una struttura in grado di tenere lontani i delinquenti. Poi il problema è culturale, sia chiaro”.