Napoli-AZ Alkmaar, l'Asl può bloccare la partita: tutti gli scenari in caso di rinvio

vedi letture

Il Napoli si prepara in vista della prima partita di Europa League, in programma giovedì contro l'Az Alkmaar. Proprio la squadra olandese, però, vive un momento estremamente particolare, con i tanti contagi emersi in questi ultimi giorni e la possibilità concreta che la partita non si giochi. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nulla potrebbero i vertici della Uefa, in ogni modo, se fosse l’Asl napoletana a vietare la partita. In quel caso, il recupero di Napoli-Az Alkmaar dovrebbe avvenire entro il 28 gennaio, ultima data utile per far disputare la gara. Per quanto riguarda i sorteggi di dicembre per i sedicesimi di finale, l’eventuale posto delle due squadre o di una delle due, verrebbe contrassegnato con una X.