Napoli-AZ Alkmaar, le formazioni ufficiali: riposa Bakayoko, dal 1' Stengs e Koopmeiners

Torna in campo stasera il Napoli di Gennaro Gattuso, per provare a confermare quanto di ottimo dimostrato in campionato, dove sono arrivate tre vittorie in altrettante partite. Per la sfida all'Az Alkmaar, prima del girone di Europa League, il tecnico calabrese lascia in panchina tre titolarissimi come Ospina, Bakayoko e Manolas. Confermato invece il modulo, che sarà il 4-2-3-1 che ha distrutto l'Atalanta nello scorso weekend, di seguito le scelte del mister azzurro

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

A disposizione: Ospina, Contini, Ghoulam, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Petagna, Insigne.

Allenatore: Gattuso.

Negli olandesi, pesantemente influenzati dal Covid-19, ci sono in formazione i talentuosi Stengs e Koopmeiners, mentre davanti attenzione a De Wit, il terminale offensivo del 4-3-3 di Sloth. In difesa pacchetto centrale composto da Hatzidiakos e Martins Indi, mentre Svensson e Wijndal saranno gli esterni.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson.

A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmijn, Taabouni, Leeuwin, Gudmundsson, Gullit, Velthuis.

Allenatore: Sloth