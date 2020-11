Napoli, Bakayoko di nuovo in gruppo: terapie e personalizzato per Osimhen

Buone notizie per il Napoli e per Rino Gattuso in vista della gara di domenica sera contro il Milan. Come riportato dal club azzurro sul proprio sito ufficiale, Tiemoue Bakayoko è riaggregato al gruppo e ha svolto lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian, Mario Rui rientrati dalle Nazionali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo.