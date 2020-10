Napoli, Bakayoko: "Gattuso come un padre per me. Ci sentivamo anche lo scorso anno"

Tiemoue Bakayoko, neo centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport in vista delle sue prime gare con la maglia azzurra: "Gattuso è come un padre per me. Avevamo un buon rapporto quand'eravamo insieme al Milan. Siamo rimasti sempre in contatto, anche la scorsa stagione quando non eravamo nella stessa società ci sentivamo ed era molto importante per me. Qui è sempre lo stesso, un po' pazzo, uno a cui piace lavorare. Dobbiamo allenarci molto con lui per renderlo felice".