Napoli, Bakayoko ha già convinto tutti: gentlemen's agreement col Chelsea per il riscatto

vedi letture

Il Napoli sta già lavorando al riscatto di Tiemoué Bakayoko, il nuovo perno del centrocampo a due nel 4-2-3-1 disegnato ormai da Rino Gattuso. In quaranta giorni il centrocampista francese s'è preso le chiavi della mediana e il Napoli sta già lavorando al riscatto. L'ex Monaco si trova in azzurro in prestito secco, ma la speranza del club azzurro è quella di acquistarlo a titolo definitivo. Un'operazione che potrebbe subire un'accelerata dopo il rinnovo di Gattuso, del quale è un pupillo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

C'è la sua volontà. In quaranta giorni napoletani Baka si è convinto di aver fatto la scelta giusta e apprezza l’entusiasmo della piazza anche in un momento così delicato per la pandemia. Insomma ci sono i presupposti perché questo giocatore arrivato con la formula del prestito “secco”, possa decidere di spostarsi stabilmente a Napoli. Sul suo cartellino i club non hanno alcun accordo scritto, ma un gentleman agreement che prevede la possibilità per il club di De Laurentiis di riscattarne il cartellino per una cifra intorno ai 18 milioni di euro.