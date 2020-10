Napoli, Bakayoko si presenta: "Grazie Gattuso, è per te che sono qui. Atalanta? Voglio esserci"

Prima intervista da giocatore del Napoli per Tiemoué Bakayoko. Ufficializzato l'ultimo giorno di mercato, il centrocampista franco-ivoriano si è presentato ai microfoni dell'emittente radiofonica ufficiale del club azzurro: "Sono molto contento di essere qui, la squadra mi ha accolto in maniera strepitosa. Mi trovo molto bene con i compagni e - le parole dell'ex Milan a Radio Kiss Kiss Napoli - sono felice della mia nuova casa qui".

E' Gattuso ad averti convinto a scegliere Napoli?

"Certo, sicuro. Gattuso mi ha convinto e sono molto felice di arrivare in una grande squadra. Vorrei anche ringraziare Gattuso in diretta per avermi fatto venire qui".

In che ruolo ti trovi meglio? Centrocampo a due o a tre?

"Per me è uguale. Darò tutta la mia disponibilità a giocare come vuole il mister".

Una squadra che tiene Koulibaly e compra Bakayoko e Osimhen può puntare allo scudetto?

"Noi ovviamente combatteremo per restare lì in alto. Non è il momento di parlare di scudetto, il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di lottare per i tre punti".

Ci dobbiamo aspettare un Bakayoko subito titolare con l'Atalanta? Che sensazioni hai?

"Ho tanta voglia di giocare, visto che non scendo in campo da parecchi mesi. Io ce la sto mettendo tutta, sabato vorrei essere lì in campo a giocare, ma dipende dal mister. L'Atalanta è una squadra che gioca molto bene e assai veloce".

Che rapporto ha con Conte dell'Inter e Morata della Juve?

"Con Conte ho un ottimo rapporto, mi aiutò ad approdare al Chelsea. Morata mi ha aiutato invece quando sono venuto qui. Ora giochiamo gli uni contro l'altro e ovviamente penserò al Napoli".