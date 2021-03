Napoli, ballano 50 milioni per la Champions. La cifra necessaria per gestire il mercato

Focus economico del Corriere dello Sport in vista del finale di stagione. Il Napoli insegue un piazzamento in Champions League, grazie ai 50 milioni di introiti Uefa, infatti, la società azzurra potrà continuare ad avere un organico di alta qualità con nuovi innesti e non per forza dovendo cedere i pezzi pregiati. In sintesi, spiega il quotidiano, la cifra, 50 milioni, è fondamentale per gestire il prossimo mercato senza assilli.