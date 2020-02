vedi letture

Napoli-Barcellona, è Busquets il Man of the Match della UEFA: "Ha contribuito al gol del pari"

Dopo ogni gara della fase a eliminazione diretta di Champions League, la UEFA consegna il premio ufficiale Man of the Match per dare un riconoscimento ai migliori giocatori del torneo. Nella gara tra Napoli e Barcellona, ieri sera al San Paolo, è stato premiato come Mvp Sergi Busquets. L'osservatore Aitor Karanka ha affermato: "È una decisione davvero difficile ma Busquets si è distinto per me. Con la palla ha cercato di gestire i tempi di gioco e il suo passaggio a Semedo ha contribuito al gol del pari. Senza la palla ha mantenuto l'equilibrio della squadra."