Napoli-Barcellona, Milik ci crede: "Se puoi sognarlo, puoi farcela"

Arkadiusz Milik ci crede. L'ariete del Napoli ha postato un messaggio di speranza e incoraggiamento su Twitter in vista della sfida di questa sera contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions: "Se puoi sognare, puoi farlo. Forza Napoli!", la carica del polacco.

Se puoi sognare, puoi farlo. Forza Napoli! #NapoliBarca

If you can dream it, you can do it.

Jeśli umiesz marzyć, możesz to zrobić. pic.twitter.com/8atDL7Gdv3

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) February 24, 2020