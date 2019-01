© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione napoletana de La Repubblica spiega che il Napoli ha già individuato in Nicolò Barella l'erede designato di Allan. Aurelio De Laurentiis è a Parigi e il PSG ci riprova per Allan. Solo per 100 milioni è il mantra che gli azzurri ribadiscono ai parigini: una tripla cifra che permetterà poi ai campani di puntare forte su Barella e anche su Hirvin Lozano, esterno d'attacco del PSV Eindhoven.