Napoli, Basic il prescelto per la mediana: distanza di due milioni col Bordeaux

Toma Basic, centrocampista del Bordeuax, è il nome scelto dal Napoli per colmare il vuoto lasciato da Bakayoko, tornato al Chelsea. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, la trattativa col Bordeuax per Basic è appena cominciata. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e questo costringe il club francese a limare le proprie richieste. Il Napoli, che aveva chiesto (ma non ottenuto) un prestito con diritto di riscatto, con rinnovo automatico per poter procedere, ragiona sulle cifre: non vorrebbe andare oltre gli otto milioni mentre il Bordeaux ne chiede almeno 10.