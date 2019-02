© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Mertens che potrebbe partire la prossima estate il Napoli sta già studiando come sostituire il belga sul fronte offensivo. Come riporta Il Mattino nel mirino ci sono Andrea Belotti del Torino e Ciro Immobile della Lazio. Sempre sul fronte entrate, in caso di cessione di Roberto Inglese all'Atalanta, il club partenopeo potrebbe dare l'assalto a due gioiellini del club orobico: Gianluca Mancini e Hans Hateboer.