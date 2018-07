Napoli, Benzema difficile. Dalla Spagna: improbabile un addio al Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano Marca, storicamente vicino al Real Madrid, fa il punto sui vari giocatori attualmente a disposizione di Julen Lopetegui per l'inizio della stagione dei Blancos. Uno dei nomi sotto la lente d'ingrandimento è quello di Karim Benzema, attaccante francese da tempo nel mirino del Napoli. Secondo il quotidiano tuttavia le possibilità che l'ex Lione lasci il Bernabeu sono quasi zero, visto che il club non sta valutando una sua eventuale cessione. Lo stesso Benzema avrebbe già detto di no a diverse proposte per continuare ad indossare la camiseta blanca.