Napoli, Berardi nell'estate 2018. Inglese è la pedina per il Sassuolo

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro del Napoli e racconta che gli azzurri pianificano già l'assalto che verrà a Domenico Berardi. L'acquisto di Roberto Inglese dal Chievo Verona per il 2018 potrebbe non essere casuale e l'attaccante potrebbe rappresentare la pedina giusta per convincere il Sassuolo a cedere l'esterno.