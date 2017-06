Napoli, Berenguer vuole la maglia azzurra ma c'è ancora distanza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I prossimi giorni saranno decisivi per l'acquisto da parte del Napoli di Alex Berenguer. Il giocatore ha già scelto gli azzurri, ma resta il nodo legato all'accordo con l'Osasuna. Il club spagnolo vorrebbe per intero la clausola rescissoria da 9 milioni di euro presente sul contratto dell'esterno offensivo, mentre Giuntoli si è fermato a 6 milioni più bonus. La volontà del ragazzo potrebbe fare la differenza. L'obiettivo del ds azzurro è quello di consegnare nelle mani di Sarri la squadra pronta per l'inizio del ritiro fissato per il prossimo 5 luglio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.