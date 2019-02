Napoli, Bereszynski o Lirola per il dopo Hysaj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Il Mattino, il Napoli si starebbe cautelando nel caso in estate dovesse cedere il terzino Elseid Hysaj. L'albanese è cercato soprattutto dal Chelsea di Maurizio Sarri: per la sua sostituzione, Giuntoli pensa a Bartosz Bereszynski della Samp e Pol Lirola del Sassuolo.