Napoli, blindati tre nuovi pilastri di Ancelotti: annunci in arrivo

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' tempo di annunci in casa Napoli. Il lavoro di questi mesi del club s'è concentrato - oltre che su alcune manovre avviate in vista dell'estate - soprattutto sui rinnovi di contratto. Con l'arrivo di Ancelotti inevitabilmente sono cambiate alcune gerarchie, diversi giocatori hanno migliorato sensibilmente le loro prestazioni o semplicemente hanno proseguito la loro crescita costante che va avanti da tempo. Da qui, in attesa di capire le decisioni sui non più giovanissimi Mertens e Callejon in scadenza 2020, l'urgenza di andare a blindare giocatori importanti pericolosamente in scadenza 2021.

A partire senza dubbio da Piotr Zielinski, classe '94 che con Ancelotti ha trovato continuità di rendimento e la propria dimensione, da falso-esterno del 4-4-2 ed in realtà a tutti gli effetti trequartista aggiunto al fianco di Insigne e dietro la punta. La discussione da mesi va avanti sulla clausola rescissoria, richiesta dall'entourage, ma vista la crescita esponenziale e la difficoltà di stilare una cifra, non verrà inserita nel nuovo accordo quinquennale da circa 2,5mln di euro più bonus. Rinnovo in vista anche per l'altro polacco che sta recuperando il tempo perso, non per colpa sua, in questi ultimi due anni: Milik dovrebbe firmare intorno ai 3mln di euro. E' già tutto fatto anche per Nikola Maksimovic, passato da esubero con Sarri, al punto da partire in prestito a gennaio 2018, a uomo chiave nelle notti Champions da terzino e poi garanzia anche da centrale - in una difesa che non prende gol da cinque gare di fila di campionato - nel sostituire un pilastro come Albiol.