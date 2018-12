© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Amadou Diawara: gli azzurri hanno deciso di non cedere il giocatore in prestito e per l'addio chiede 40 milioni di euro. "Non si vende" è la filosofia espressa in queste ore dal club campano per il futuro del giocatore per il quale non mancano certo gli apprezzamenti.