Napoli, blindato Koulibaly: clausola da 150 milioni di euro

Kalidou Koulibaly è al centro di molte sirene di mercato ma non partirà per meno di 150 milioni di euro. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno di questa mattina nel contratto del difensore è infatti prevista una clausola che sarà valida dall'estate 2020 e sia De Laurentiis che Ancelotti non hanno intenzione di privarsi del senegalese in estate.