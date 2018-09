Napoli, blindato Luperto: firma fino al 2023

Fonte: TuttoNapoli.net

L'infortunio di Chiriches accorcia le scelte di Ancelotti. Col senno di poi non ci sarebbe stata la cessione di Tonelli, ma Giuntoli - scrive Tuttosport - è stato lungimirante nel trattenere in organico Sebastiano Luperto: il 22enne difensore, inserito nella top 11 di Serie B per la scorsa stagione con l'Empoli, ha rinnovato il contratto col Napoli fino al 2023 e col ritorno di Ghoulam da alternativa a Mario Rui tornerà ad essere un'opzione al centro della difesa.